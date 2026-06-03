#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматы маңындағы ерекше операция: апатты жағдайда орманды алқапқа қонған ұшақты тікұшақ көтеріп әкетті

Құтқару операциясы, Алматы облысы, Ан-2, ұшақ, тікұшақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 17:17 Сурет: Алматы қалалық Құтқару қызметі
Алматы облысында сәтсіз қонған ұшақ оқиғасы өз жалғасын тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, апатты жағдайда қонған Ан-2 одан кейін көкке көтеріле алмаған. Алматы қаласының құтқару қызметі 2026 жылғы 3 маусымда Ан-2 ұшағын тасымалдау бойынша операцияның сәтті жүзеге асырылғанын хабарлады: 

"Түрген әуежайынан 10 шақырым қашықтықтағы орманды аумақта қатты қонған ұшақ өздігінен ары ұшуды жалғастыра алмады. Жұмысты орындау үшін Алматы қаласының Құтқару қызметінің Ми-8АМТ тікұшағы жұмылдырылды".

Экипаждың жоғары кәсібилігі мен үйлесімді іс-қимылының арқасында әуе кемесі тікұшақтың сыртқы аспасына салынып, Түрген әуежайына аман-есен жеткізілді.

Оқиға салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.


"Операция штаттық режимде орындалып, Алматы қаласының Құтқару қызметі мамандарының жоғары дайындық деңгейі мен күрделі авиациялық-құтқару және техникалық міндеттерді орындауға әрдайым дайын екенін тағы бір мәрте дәлелдеді", делінген хабарламада.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу
16:18, 06 қыркүйек 2025
Алматы облысында өртенген қамысты алқапқа тікұшақ тартылды
Дәрігерлер Астанаға шұғыл қонған ұшақтағы жолаушының жағдайын айтты
13:17, 18 тамыз 2024
Дәрігерлер Астанаға шұғыл қонған ұшақтағы жолаушының жағдайын айтты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
10:58, 08 қаңтар 2026
Алматы облысында болған жол-көлік оқиғасында үндістандық студенттер көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
19:45, Бүгін
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Фото: НОК РК
19:30, Бүгін
Узбекские боксёры чаще лидируют в World Boxing Головкина, чем казахстанцы
Фото: WTA
18:55, Бүгін
Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КФФ
18:26, Бүгін
Полузащитник сборной Казахстана Караман рассказал о переходе в "Астану"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: