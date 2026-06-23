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Қоғам

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатынан екі адам қаза тапты

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 17:10 Сурет: Zakon.kz
Алматы облысының Іле ауданында жол-көлік оқиғасы болып, салдарынан екі адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат Қараой мен Байкент ауылдарының арасындағы Р-19 тасжолында болған.

Оқиға орнында болған Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, Toyota Camry 10 автокөлігі Қараой ауылынан Байкент бағытына қарай келе жатқан. Белгісіз себептермен жүргізуші көлік тізгініне ие бола алмай, жол жиегіне шығып кетіп, бүйірімен ағашқа соғылған.

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 17:10

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққыдан көлік қатты зақымданып, адам танымастай күйге түскен.

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 17:10

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан екі адам оқиға орнында қаза тапты. Тағы екі адам жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Олардың бірінің жағдайы ауыр.

Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері мен әскери киім киген адамдар жұмыс істеген.

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 17:10

Сурет: Zakon.kz

Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің әскери формада болғаны белгілі болды. Алайда Қорғаныс министрлігі бұл жол апаты олардың ведомствосының қызметкерлеріне қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл жағдайға қатысты пікір білдірмеді.

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 17:10

Сурет: Zakon.kz

Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған жол-көлік оқиғасына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігі бойынша қылмыстық іс тіркелген.

"Алдын ала мәлімет бойынша, 23 жастағы Toyota жүргізушісі көлікті басқара алмай, жол жиегіне шығып кеткен. Артынша автокөлік ағашқа соғылған. Салдарынан екі жолаушы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмған. Ал жүргізуші мен тағы бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілген", – делінген хабарламада.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

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Айдос Қали
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