Алматыдағы беделді аудандардың бірінде "танымал қызмет" түрінің жұмысы тоқтатылды
Сурет: Zakon.kz
Бостандық ауданында полиция қызметкерлері боди-массаж қызметін көрсету орталығы ретінде жасырын жұмыс істеген заңсыз мекеменің қызметін тоқтатты. Бұл туралы 2026 жылғы 7 маусымда қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство дерегіне сүйенсек, қаланың беделді аудандарының біріндегі жеке тұрғын үйде учаскелік полиция инспекторлары жүргізген тексеру барысында сауықтыру қызметтері деген желеумен интимдік сипаттағы қызметтердің көрсетілгені анықталды.
"Тексеру нәтижесінде жеті әйел полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қазіргі уақытта олардың жеке басын анықтау жұмыстары жүргізілуде",- делінген ақпаратта.
Аталған дерек бойынша жан-жақты тексеру шаралары қолға алынды. Сондай-ақ мекеме әкімшілігіне қатысты заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.
Бұған дейін Алматыда тау басындағы лашықта қалып кеткен турист аман-есен табылғанын жазғанбыз.
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