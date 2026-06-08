#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматыдағы беделді аудандардың бірінде "танымал қызмет" түрінің жұмысы тоқтатылды

Алматыдағы беделді аудандардың бірінде &quot;танымал қызмет&quot; түрінің жұмысы тоқтатылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 09:22 Сурет: Zakon.kz
Бостандық ауданында полиция қызметкерлері боди-массаж қызметін көрсету орталығы ретінде жасырын жұмыс істеген заңсыз мекеменің қызметін тоқтатты. Бұл туралы 2026 жылғы 7 маусымда қалалық ПД баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дерегіне сүйенсек, қаланың беделді аудандарының біріндегі жеке тұрғын үйде учаскелік полиция инспекторлары жүргізген тексеру барысында сауықтыру қызметтері деген желеумен интимдік сипаттағы қызметтердің көрсетілгені анықталды.

"Тексеру нәтижесінде жеті әйел полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қазіргі уақытта олардың жеке басын анықтау жұмыстары жүргізілуде",- делінген ақпаратта.

Аталған дерек бойынша жан-жақты тексеру шаралары қолға алынды. Сондай-ақ мекеме әкімшілігіне қатысты заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.

Бұған дейін Алматыда тау басындағы лашықта қалып кеткен турист аман-есен табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
12:20, Бүгін
Қазақстан бойынша "CVK" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды: миллиондаған қаржыға тыйым салынды
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, прокладка тепловых сетей
09:34, 17 ақпан 2025
Алматыдағы аудандардың бірінде су өшіріледі
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі
15:43, 23 маусым 2023
Алматыдағы аудандардың бірінде суық су уақытша өшіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан обыграл Кыргызстан в товарищеском матче
15:20, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана разгромила Кыргызстан в товарищеском матче
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Барыс&quot;
14:56, Бүгін
Назван лучший матч "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ 2025/2026
ХК &quot;Барыс&quot;
14:34, Бүгін
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков "Барыса" в прошедшем сезоне
Иван Дычко
14:20, Бүгін
Дычко после победы в Англии: ниже Джалолова и выше Муллажонова в рейтинге BoxRec
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: