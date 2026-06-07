#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматыда тау басындағы лашықта қалып кеткен турист аман-есен табылды

Құтқару, Алматы, тау, лашық, турист, Қызылсай, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 09:20 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Алматы тауларында Погребецкий шыңына шыққан үш жас азаматтың бірі төменге түсу кезінде өзін жайсыз сезінген. Сондықтан қасындағы жолдастарының оны сол араға қалдыруына тура келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, ол ұялы байланыс ұстамайтын аумақ - "Қызыл Сай" лашығында қалып қойған.

"Оның қасындағы екі серігі Үлкен Алматы көлі маңындағы демалыс орнына дейін жетіп, болған оқиға туралы құтқарушыларға хабарлаған. Көмек көрсету үшін Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің қызметкерлері жедел түрде оқиға орнына аттанды. Құтқарушылар туристі 3500 метрден астам биіктіктен "Алма-Арасан" экобекетіне дейін эвакуациялады", делінген хабарламада.

Төмен түскеннен кейін ер адамның жағдайы жақсарып, медициналық көмек қажет болмаған. Одан әрі туристер үйлеріне өздігінен қайтқан. 

Бұған дейін Павлодар облысында полицейлер бірнеше күн құдықта қалып кеткен итті құтқарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тау, Алматы, Титов көлі, ер адам, құтқару
09:55, 21 қыркүйек 2025
Алматыда тау басында қалып кеткен ер адам құтқарылды
Алматы тауларында үш турист қараңғы түсе бағытынан жаңылып, шың басында қалып қойған
09:31, 25 қараша 2025
Алматы тауларында үш турист қараңғы түсе бағытынан жаңылып, шың басында қалып қойған
Тауда адасқандар, құтқарушылар, үш жігіт, Іле-Алатау таулары
11:35, 31 тамыз 2024
Іле Алатау тауларында адасып кеткен үш жігіт аман-есен табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
sportarena.kz
11:48, Бүгін
Два казахстанца выступят в схватках за "бронзу" рейтингового турнира по борьбе в Монголии
Два казахстанца в матче за бронзу в Монголии
11:17, Бүгін
Казахстанское дерби определит обладателя "бронзы" на турнире по борьбе в Монголии
Андреева обняла собаку после победы на РГ
10:41, Бүгін
Мирра Андреева обняла собаку на церемонии награждения после победы на "Ролан Гаррос"
Прогноз матча Данилина в финале РГ
09:58, Бүгін
Казахстанка Данилина и сербка Крунич имеют все шансы взять титул "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: