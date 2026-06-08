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Оқиғалар

Қарағандыда танымал спортшы жантүршігерлік жол апатына ұшырап, қаза тапты

Танымал спортшы, Қарағанды, Elim-ai Kokshetau, Скаут, жаттықтырушы, Илья Буртов , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 19:15 Сурет: instagram/kmff.kz
Қарағандыда жол апатынан зардап шеккен Elim-ai Kokshetau командасының 30 жастағы футзалшысы және "Скаут" балалар футбол клубының жаттықтырушысы Илья Буртов қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келешегі зор спортшының өмірін қиған жол апаты 2026 жылғы 6 маусымда Қарағанды облысы, Дубовка елдімекені маңындағы тас жолдың бойында орын алды. Өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, жас жүргізуші жол-көлік оқиғасына кінәлі болуы мүмкін.

"Алдын ала мәліметтер бойынша, Chevrolet Cobalt көлігінің 21 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы қозғалыс жолағына шығып, 44 жастағы жүргізушінің басқаруындағы Opel Vectra көлігімен соқтығысқан", деп түсіндірді ведомстводан 2026 жылғы 8 маусымда Zakon.kz тілшісіне.

Соққы қатты болған. Соқтығысу салдарынан Chevrolet Сobalt жүргізушісінің өзі және оның екі жолаушысы, олардың арасында Илья Буртов та әртүрлі дәрежеде ауыр жарақат алды.

Зардап шеккендердің барлығы шұғыл түрде медициналық мекемеге жатқызылды. Футболшы Профессор Х. Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілді, алайда оның алған жарақаттары өмірге сәйкес келмейтін жағдайда болды.

Бұл факт полицияда ресми тіркелді, қазіргі уақытта тәртіп сақшылары болған оқиғаның барлық мән-жайлары мен мәліметтерін анықтауда.

Қазақстандық шағын футбол федерациясы спортшының туыстарына, жақындарына, сондай-ақ әріптестеріне шын жүректен көңіл білдірді.

"Қазақстан шағын футбол федерациясы орны толмас шығынға байланысты марқұмның туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады. Біз қаралы хабарды қатты өкінішпен қабылдадық. Осы қиын сәтте біз қаза азабын отбасымен, достарымызбен және осы адамды білетін және бағалайтын кез келген адаммен бөліскіміз келеді. Оның жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі қалады. Марқұмның туыстары мен жақындарына осындау қиын-қыстау кезеңде күш, шыдамдылық пен батылдық тілейміз", делінген спорт ведомствосының ресми хабарламасында.


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