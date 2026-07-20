Өскеменде жеңіл көлік жол апатына ұшырап, екі жасөпірім қаза тапты
Фото: zakon.kz
Өскеменде кәмелетке толмағандардың қатысуымен болған жол апаты кезінде екі жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 20 шілдеде қала прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Қайғылы оқиғаға ұласқан жол апаты 17 шілдеде Өскеменде болған.
"Алдын ала мәліметтер бойынша, кәмелетке толмаған рөлге ие бола алмай, салдарынан көлік аударылып, отқа оранды. Қайғылы оқиға екі кәмелетке толмаған жолаушының өмірін қиды", делінген ведомство хабарламасында.
Жүргізуші ауруханаға жатқызылды.
Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды.
Бұған дейін ШҚО тұрғыны 6,6 млн теңгеге жүргізуші куәлігін сатып алмақшы болғаны хабарланған.
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