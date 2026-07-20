#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
470.28
537.53
5.99
Құқық

Өскеменде жеңіл көлік жол апатына ұшырап, екі жасөпірім қаза тапты

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 21:33 Фото: zakon.kz
Өскеменде кәмелетке толмағандардың қатысуымен болған жол апаты кезінде екі жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 20 шілдеде қала прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

Қайғылы оқиғаға ұласқан жол апаты 17 шілдеде Өскеменде болған.

"Алдын ала мәліметтер бойынша, кәмелетке толмаған рөлге ие бола алмай, салдарынан көлік аударылып, отқа оранды. Қайғылы оқиға екі кәмелетке толмаған жолаушының өмірін қиды", делінген ведомство хабарламасында.

Жүргізуші ауруханаға жатқызылды.

Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды.

Бұған дейін ШҚО тұрғыны 6,6 млн теңгеге жүргізуші куәлігін сатып алмақшы болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Полицейлер, СҚО, жол апаты, қаза тапты
14:41, 06 қыркүйек 2025
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Жол апаты, Маңғыстау облысы, Ақтау, полиция қызметкері, қаза тапты
20:59, 24 қазан 2025
Ақтауда полиция қызметкері жол апатына ұшырап, қаза тапты
Жол апаты, Жетісу облысы, Алматы-Өскемен тас жолы
13:55, 26 тамыз 2023
Жетісу облысында жеңіл көлік жол апатына ұшырап, екі адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:42, Бүгін
"Барыс" представил тренерский штаб на предстоящий сезон
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
21:10, Бүгін
Стало известно, с кем может сыграть "Тобол" в третьем раунде Лиги Конференций
Фото: Акорда
20:31, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу
Фото: ФИФА
20:05, Бүгін
Дана Уайт назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: