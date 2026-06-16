Алматыда жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиімді тәсілі қолданылуда
Бұл әдістің басты ерекшелігі – көлік ағынын белгілі бір учаскеде жасанды түрде тарылту арқылы жол жағдайын бақылауды күшейту.
Мұндай тәсіл жол-көлік оқиғаларына себеп болуы мүмкін қауіпті жағдайлардың, заңсыз қуу әрекеттерінің және тәуекелі жоғары маневрлердің алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сүзгілік бақылау барысында барлық көлік құралдары жаппай тоқтатылмайды.
Полиция қызметкерлері алдымен жүргізушілер мен көліктерге визуалды бақылау жүргізіп, тек қажеттілік туындаған жағдайда ғана нысаналы тексеру шараларын жүзеге асырады. Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаевтың айтуынша, аталған жұмыс форматы ең алдымен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.
"Сүзгілік бақылау бекеттері – жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиімді профилактикалық құралы. Бұл тәсіл көлік ағынын реттеуге ғана емес, сонымен қатар полиция қызметкерлеріне жүргізушілер мен көлік құралдарының жай-күйін көзбен шолып бағалауға мүмкіндік береді", – деді ол.
Оның айтуынша, негізгі міндет – жол қозғалысына қауіп төндіруі мүмкін жүргізушілерді дер кезінде анықтау. Олардың қатарында мас күйінде көлік жүргізетіндер, қажетті құжаттары жоқ азаматтар және техникалық ақауы бар көлік құралдарын басқаратын тұлғалар бар.
"Біздің басты мақсатымыз – жазалау емес, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Қауіпті жүргізушілердің қозғалысын жалғастырып, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне жол бермеу үшін барлық қажетті шаралар қабылданады", – деп атап өтті Әбдінұр Тасыбаев.
Полиция өкілдері сүзгілік бақылау бекеттері жазалау шарасы емес екенін ерекше атап өтеді. Бұл, ең алдымен, қала көшелеріндегі қауіпсіздік деңгейін арттыруға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған профилактикалық тетік. Аталған әдіс өзінің тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеп үлгерді және мегаполистегі қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі болып қала береді.