#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алматыда жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиімді тәсілі қолданылуда

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында кәсіби ортада "тар мойын" қағидаты деп аталатын сүзгілік бақылау бекеттері тиімді профилактикалық құрал ретінде кеңінен қолданылуда.

Бұл әдістің басты ерекшелігі – көлік ағынын белгілі бір учаскеде жасанды түрде тарылту арқылы жол жағдайын бақылауды күшейту.

Мұндай тәсіл жол-көлік оқиғаларына себеп болуы мүмкін қауіпті жағдайлардың, заңсыз қуу әрекеттерінің және тәуекелі жоғары маневрлердің алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сүзгілік бақылау барысында барлық көлік құралдары жаппай тоқтатылмайды.

Полиция қызметкерлері алдымен жүргізушілер мен көліктерге визуалды бақылау жүргізіп, тек қажеттілік туындаған жағдайда ғана нысаналы тексеру шараларын жүзеге асырады. Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаевтың айтуынша, аталған жұмыс форматы ең алдымен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.

"Сүзгілік бақылау бекеттері – жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиімді профилактикалық құралы. Бұл тәсіл көлік ағынын реттеуге ғана емес, сонымен қатар полиция қызметкерлеріне жүргізушілер мен көлік құралдарының жай-күйін көзбен шолып бағалауға мүмкіндік береді", – деді ол.

Оның айтуынша, негізгі міндет – жол қозғалысына қауіп төндіруі мүмкін жүргізушілерді дер кезінде анықтау. Олардың қатарында мас күйінде көлік жүргізетіндер, қажетті құжаттары жоқ азаматтар және техникалық ақауы бар көлік құралдарын басқаратын тұлғалар бар.

"Біздің басты мақсатымыз – жазалау емес, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Қауіпті жүргізушілердің қозғалысын жалғастырып, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне жол бермеу үшін барлық қажетті шаралар қабылданады", – деп атап өтті Әбдінұр Тасыбаев.

Полиция өкілдері сүзгілік бақылау бекеттері жазалау шарасы емес екенін ерекше атап өтеді. Бұл, ең алдымен, қала көшелеріндегі қауіпсіздік деңгейін арттыруға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған профилактикалық тетік. Аталған әдіс өзінің тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеп үлгерді және мегаполистегі қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі болып қала береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
13:50, 23 желтоқсан 2024
Есірткіге мас күйінде көлік жүргізген павлодарлық ұсталды
Үкімет, жол қозғалысы
17:32, 26 желтоқсан 2024
Үкіметте жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
11:36, 02 маусым 2025
Атырауда "Қорғау-Сергек" жүйесі ірі құқық бұзушылықтарды әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Взлет Возиньо на ЧМ и Калмурзы в "Кайрате": как футболисты набирают миллионную аудиторию
12:52, Бүгін
Взлёт Возиньо и Калмурзы: как футболисты набирают огромную аудиторию за один матч
Нурбек Оралбай
12:44, Бүгін
"Будет битва": топ-тренер оценил бой Оралбая против узбекского чемпиона мира Хабибуллаева
Определились соперники казахстанских клубов в еврокубках
12:27, Бүгін
Определились потенциальные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Елимая" в еврокубках
Пэдди Пимблетт
12:14, Бүгін
Пимблетт поиздевался над Топурией за его слова после поражения от Гейджи в Белом доме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: