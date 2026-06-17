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Оқиғалар

Түркістан облысында бейнебақылау камералары арқылы мыңдаған құқық бұзушылықтардың жолы кесілді

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 13:34 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында Жедел басқару орталығының мүмкіндіктерін пайдалану арқылы тиісті жұмыстар жүргізілуде.

Мәселен бейнебақылау камералары арқылы Сайрам ауданы көшелерінің бірінде Hyundai Accent автокөлігінің жүргізушісі жаяу жүргіншілер өткелінде жүргіншіге жол бермегені анықталды. Аталған құқық бұзушылық бойынша әкімшілік шара көрілді.

Қазіргі таңда аудан аумағында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 116 бейнебақылау камерасы мен 8 жылдамдық өлшегіш камерасы жұмыс істейді. Олардың көмегімен бір тәулік ішінде 30-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.

Жыл басынан бері Жедел басқару орталығы арқылы мыңдаған құқық бұзушылық тіркеліп, заң аясында тиісті шаралар қабылданды.

Заманауи цифрлық технологияларды пайдалану қоғамдық тәртіпті сақтауға және жол-көлік оқиғаларының алдын алуға өз үлесін қосуда. Полиция қызметкерлері азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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