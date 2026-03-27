Ақтөбеде дрондар арқылы жаяу жүргіншілерді бақылау күшейтілді
Әсіресе жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауына ерекше көңіл бөлінуде. Қазіргі уақытта пилотсыз ұшу аппараттары қала көшелерінде, қоғамдық орындарда және жаяу жүргіншілер жиі жүретін аумақтарда кеңінен қолданылуда.
Мереке күндері халық көп шоғырланатын жерлерде әуе арқылы бақылау күшейтіліп, құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған кешенді шаралар жүзеге асырылуда. Дрондардың көмегімен полиция қызметкерлері, ең алдымен, жаяу жүргіншілер тарапынан жол қозғалысы ережелерінің бұзылуын жедел анықтайды.
Атап айтқанда белгіленбеген жерден жолдан өту, бағдаршам талаптарын елемеу және өзге де құқық бұзушылықтар тіркеліп, тиісті процессуалдық шешімдер қабылданады.
Мәселен "Жаяу жүргіншілер" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында төрт күн ішінде 350-ден астам құқық бұзушылық дерегі анықталды.
Сонымен қатар дрондар жолдағы ахуалды бақылауға, көлік ағынын талдауға және жол-көлік оқиғаларының алдын алуға да тиімді қолданылып отыр.
Цифрлық технологияларды енгізу полиция жұмысының нәтижелілігін арттырумен қатар, қоғамда қауіпсіз жүріс-тұрыс мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Негізгі мақсат – жол қозғалысына қатысатын барлық азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.