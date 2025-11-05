#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Астанада қоғамдық қауіпсіздік дрондар мен интеллектуалды жүйелер арқылы бақылануда

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 16:32 Фото: unsplash
Астанада құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бағытында заманауи технологиялар белсенді енгізіліп жатыр.

Елорда полициясы қазір бейнебақылау және интеллектуалды тану жүйелерінің көмегімен құқық бұзушылықтарды жедел анықтап, олардың алдын алуға мүмкіндік алып отыр. Полицияның жедел басқару орталығында тәулік бойы үздіксіз бақылау жүргізіледі.

Қала бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көше камералары, смарт-жетондар, автопатрульдерге орнатылған бейнеқұрылғылар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары қолданылады.

"Дрондардың бірыңғай инфрақұрылымы" пилоттық жобасы аясында жол қозғалысын әуеден бақылау жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда алты дрон күн сайын қала көшелерін шолып, көлік қозғалысын бақылайды, жол ережесін бұзу деректерін тіркейді және көлік нөмірлерін іздеу базасымен салыстырады.

Мәселен, дрон көмегімен теміржол өткелінде шлагбаум жабылар сәтте жолды кесіп өткен Kia көлігінің жүргізушісі анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ, Toyota жүргізушісі өткел алдында тоқтаған көліктерді басып озғаны үшін жауапқа тартылған.

Дрондар көлік жүргізу кезінде телефон қолдану сияқты өзге де заңбұзушылықтарды тіркеуде. Бұдан бөлек, мәдени және спорттық шаралар кезінде онлайн-бақылау жүргізіліп, бейнежазбалар тікелей жедел басқару орталығына жолданады.

Полиция департаменті заманауи технологияларды енгізу арқылы қызмет сапасын арттырып, қоғамдық тәртіпті сақтау жұмысын жаңа деңгейге көтеруде. Нәтижесінде елорда тұрғындары мен қонақтары үшін қала барған сайын қауіпсіз және жайлы бола түсуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жол қауіпсіздігі интеллектуалды жүйелердің көмегімен күшейтілуде
11:09, 30 маусым 2025
Алматыда жол қауіпсіздігі интеллектуалды жүйелердің көмегімен күшейтілуде
Соңғы екі жылда елімізде 27 "қылмыс әлемінің беделдісі" ұсталды
09:00, 08 қаңтар 2025
Соңғы екі жылда елімізде 27 "қылмыс әлемінің беделдісі" ұсталды
Цифрлық технологиялар Абай облысында заңсыз құмды қазу фактісін әшкерелеуге көмектесті
16:50, 05 тамыз 2025
Цифрлық технологиялар Абай облысында заңсыз құмды қазу фактісін әшкерелеуге көмектесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: