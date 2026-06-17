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Оқиғалар

Бостандық пен өкініш арасында: колониядағы жас ананың арманы

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 10:59 Фото: pxhere
Шығыс Қазақстан облысындағы колония-қоныста жазасын өтеп жатқан 25 жастағы әйелге рақымшылық қолдану мәселесі қаралуы мүмкін. Бұған дейін ол сән-салтанат пен қымбат көлікке қызығып, жеңіл табыс табуға ұмтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу материалдарына сәйкес, әйел бір кездері ауқатты отбасында үй қызметшісі болып жұмыс істеген. Жұмыс берушілердің сенімін пайдаланып, ол екі жыл бойы олардың шетел валютасындағы қаражатынан біртіндеп ақша алып отырған. Оның пайымдауынша, ұсақ сомалардың жоғалуы байқалмайды.

Кейін ол алынған қаражатқа автокөлік сатып алып, өз табысына сәйкес келмейтін өмір салтын ұстанған. Алайда осы көлік құқық қорғау органдарының күдігін тудырып, қылмыстың әшкереленуіне себеп болған. Сот оны кінәлі деп танып, бес жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған.

Қазіргі уақытта сотталған әйел колония-қоныста жазасын өтеп жатыр. Осы кезеңде ол өмірлік серігін кездестіріп, отбасын құрған. Бүгінде ол ана атануға дайындалып отыр.

"Бұрын ақша бәрін шешеді деп ойлайтынмын. Қазір еркіндік пен отбасының, адал өмірдің маңызын түсіндім. Жасаған ісіме өкінемін. Ең үлкен арманым — баламды бостандықта дүниеге әкелу", — деді ол.

ШҚО бойынша ҚАЖ департаментінің ресми өкілі Салтанат Ожиканованың айтуынша, рақымшылық — мемлекеттің гуманизм қағидатын іске асыру тетіктерінің бірі.

"Әрбір қылмыстық істің артында адам тағдыры жатыр. Бұл азаматша жазасын өтеп жатыр, алайда осы уақыт ішінде ол өз өмірлік көзқарасын өзгертіп, отбасын құрды, ана болуға дайындалуда. Рақымшылық — жазадан босату ғана емес, қоғамға қайта бейімделуге мүмкіндік беру", — деді ол.

Мамандардың айтуынша, бір кездері қымбат көлікке ұмтылған әйел үшін бүгінде ең маңыздысы — сәбиін еркіндікте құшағына алып, өмірін жаңадан бастау.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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