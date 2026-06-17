#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Жамбыл облысында 17 бас жылқыны жымқырды деген күдікпен жылқышы ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 14:36 Фото: polisia.kz
Жамбыл облысында полиция қызметкерлері сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ірі мөлшерде иемдену фактісін анықтады.

Шу аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданып, өзіне тиесілі 17 бас жылқының аудан аумағындағы шаруа қожалығының жайылымынан жоғалып кеткенін хабарлаған. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабы 3-бөлігінің 1-тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Тергеу барысында жәбірленушінің бірнеше жылдан бері жылқыларды бағуды өзінің танысына сеніп тапсырғаны анықталды.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері 28 жастағы күдіктіні Тараз қаласының аумағында анықтап, ұстады.

Сот санкциясымен күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жымқырылған жылқылар табылып, заңды иесіне қайтарылды.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша барлық мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде.

Полиция азаматтарды мал-мүліктің сақталуына жауапкершілікпен қарап, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті алдын алу шараларын қабылдауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
сот
19:42, 19 қаңтар 2024
Жетісу облысында балабақша бухгалтері 7,5 жылға бас бостандығынан айырылды
ақша
20:49, 24 қаңтар 2024
Түркістан облысында білім бөлімінің бухгалтерлері 400 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді
Сот үкімі, Павлодар, колледж бастығы, бюджет ақшасы
22:26, 04 қыркүйек 2024
Павлодарда жоқ адамдар атына жалақы тіркеп, ақша "жеп келген" колледж бастығы сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КФБ
18:54, Бүгін
"Не надо расстраиваться": топ-тренер оценил скандальное поражение Аккалыкова от Умматалиева
Фото: WTA
18:15, Бүгін
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
&quot;Где нокдаун был?&quot;: скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
17:59, Бүгін
"Где нокдаун был?": скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
Арман Царукян
17:53, Бүгін
"Возможно, я выбрал не тот вид спорта": Арман Царукян надеется на титульный бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: