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Оқиғалар

Павлодарда сотталған адамға телефон өткізудің тосын тәсілі әшкереленді

Павлодарда сотталған адамға телефон өткізудің тосын тәсілі әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 09:14 Сурет: Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметі
Павлодар облысындағы №63 мекемеде қызметкерлер сотталған азаматқа ұялы телефон жеткізудің ерекше әрекетінің жолын кесті. Тыйым салынған зат сәлемдемені тексеру кезінде анықталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ирбис ТВ" телеарнасының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 12 маусымда сәлемдемелер қабылдау бөлмесінде болған. Сотталған азаматқа арналған сәлемдемені тексеру барысында мекеме қызметкерлері ұялы телефон тауып алған.

Белгілі болғандай, телефон бір бөлке нанның ішіне жасырылған. Тексеру кезінде құрылғы жұмыс істеп тұрған күйде болған.

"Аталған факті бойынша азаматқа қатысты әкімшілік іс қозғалды. Қазіргі уақытта материалдар сотқа жолдауға дайындалып жатыр. Құқық бұзушылық дерегі бейнебақылау камералары мен қызметкердің кеуде камерасына жазылып алынған, бұл жазбалар іс материалдарына тіркелді", – деп хабарлады Павлодар облысы бойынша ҚАЖД өкілдері.

Айта кетейік, бұған дейін жас әйелдің рақымшылыққа ілігуі мүмкін екені туралы хабарланған болатын

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