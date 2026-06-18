#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Павлодар облысында экологияға зиян келтірген құқық бұзушылықтың жолы кесілді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 10:38 Фото: unsplash
"Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы аясында Павлодар облысы Ақсу қаласында заңсыз қоқыс үйіндісін ұйымдастыру дерегі анықталды.

Тәртіп сақшылары КамАЗ жүк көлігімен қала аумағында құрылыс қалдықтарын тасымалдап, арнайы белгіленбеген жерге төккен азаматты анықтады. Оның әрекеті нәтижесінде стихиялық қоқыс үйіндісі пайда болған.

"Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес процессуалдық шешім қабылдау үшін қажетті материалдар жинақталып, Павлодар облысы бойынша экология департаментіне жолданды", – деді Ақсу қаласы полиция бөлімінің бастығы Айдар Сламбеков.

Мамандардың айтуынша, қалдықтарды рұқсатсыз орналастыру қоршаған ортаға елеулі зиян келтіріп, елді мекендердің санитарлық жағдайын нашарлатады және экологиялық қауіпсіздікке қатер төндіреді.

Экологиялық заңнама талаптарын бұзған тұлғаларға қатысты әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Оның ішінде айыппұл салу және келтірілген залалды өтеу шаралары бар.

"Таза Қазақстан" акциясының негізгі мақсаты – халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, азаматтардың қоршаған ортаның жай-күйіне деген жауапкершілігін арттыру және елді мекендердегі тазалықты сақтау.

Акция аясында аумақтарды абаттандыру, заңсыз қоқыс үйінділерін жою және экологиялық құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
12:24, 23 шілде 2025
Павлодарда дрондардың көмегімен 200 құқық бұзушылықтың жолы кесілді
Сарысу ауданында «таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында экологиялық науқан бастау алды
16:37, 10 сәуір 2024
Жамбыл облысында республикалық тазалық акциясына 300-ге жуық адам жұмылды
Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
11:46, 11 шілде 2025
Ұлытау облысында дронның көмегімен 14 рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
13:07, Бүгін
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Бүгін
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Бүгін
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
12:41, Бүгін
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: