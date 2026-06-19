Павлодар облысында көші-қон қызметі инспекторы қала тұрғынын ірі несиеден құтқарды
Қаскүнемдер бір сағаттан астам уақыт бойы ер адамға телефон арқылы хабарласып, түрлі сылтаумен оның жеке деректеріне қол жеткізуге әрекет жасаған. Әңгіме барысында алаяқтар психологиялық қысым көрсетіп, азаматты шұғыл түрде несие рәсімдеуге көндіруге тырысқан. Олардың мақсаты – алынған қаражатты иемдену болған.
Алдын ала есеп бойынша келтірілуі мүмкін шығын көлемі 5 миллион теңгеден асқан. Алаяқтық әрекеттердің белгілерін дер кезінде байқаған Айжан Самек жедел түрде қажетті шараларды қабылдады. Ол азаматқа алаяқтардың әрекет ету тәсілдерін жан-жақты түсіндіріп, ықтимал қауіптер туралы ескертті және несие рәсімдеуге байланысты қызметтерге қолжетімділікті уақытылы бұғаттауға көмектесті.
Қызметкердің кәсібилігі, байқампаздығы және жедел әрекетінің нәтижесінде ірі көлемдегі қаржылық шығынның алдын алу мүмкін болды. Қала тұрғыны Аман Хуантхан полиция қызметкеріне көрсеткен көмегі мен бейжай қарамағаны үшін шынайы алғысын білдірді.
"Қызметкердің дер кезінде қабылдаған шараларының арқасында алаяқтардың арбауына түспей, ақшамды сақтап қалдым. Ол жағдайды тез түсініп, бәрін егжей-тегжейлі түсіндірді және несие рәсімдеуге шектеу қоюға көмектесті. Оның кәсібилігі үшін зор алғысымды білдіремін", – деді Павлодар облысының тұрғыны Аман Хуантхан.
Полиция азаматтарға тағы да сақ болуды ескертеді. Ешқандай жағдайда бөгде адамдарға SMS арқылы келетін растау кодтарын, банк карталарының деректемелерін және жеке мәліметтерді беруге болмайды. Сондай-ақ белгісіз тұлғалардың нұсқауымен қаржылық операциялар жүргізуден бас тартқан жөн.