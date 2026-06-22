Нөмірсіз көлік айдап, видео түсірген: Алматыда жас жүргізуші жауапқа тартылды
Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, оны әлеуметтік желіде көрсеткен жүргізушіге қатысты қабылданған шаралар туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, интернет кеңістігіне мониторинг жүргізу барысында Toyota маркалы көліктің жүргізушісі жылдамдықты әдейі асырып, өз әрекетін камераға түсірген видео анықталған. Көліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі салонда болған.
Құқық қорғау органдары құқық бұзушының жеке басын анықтады — ол 20 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты.
Нәтижесінде ол мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз көлік басқарғаны және арнайы жарық-сигнал құрылғысын заңсыз орнатқаны үшін жауапкершілікке тартылды.
Бұған дейін Қазақстанда жарнама үшін қозғалып келе жатқан көліктен терезеден шыққан қыздың жол ережесін бұзғаны хабарланған еді.
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