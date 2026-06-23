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Тоқаев ЕО көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін "Еуропа" ғимаратына барды

Тоқаев ЕО көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін &quot;Еуропа&quot; ғимаратына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 18:22 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін "Еуропа" ғимаратына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 маусымда хабарлады.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылдың 23 маусымында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия Премьер-министрі Барт де Вевермен кездескенін хабарлаған едік.


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Айдос Қали
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