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Kaef Mafia есірткі желісінің ұйымдастырушысы Польшадан Қазақстанға экстрадицияланды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 11:19 Фото: pexels
Польша Республикасынан Қазақстанға трансұлттық қылмыстық топ құрды және оған жетекшілік етті деген күдікке ілінген Украина азаматы экстрадицияланды, деп жазады Zakon.kz.

Тергеу нұсқасына сәйкес, күдікті ірі көлемде есірткі және психотроптық заттарды таратуды ұйымдастырып, қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастырумен айналысқан.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының баспасөз қызметі 2026 жылғы 24 маусымда істің мән-жайын жариялады.

Ведомство мәліметінше, арнайы прокурорлар жүргізген тергеу барысында күдіктінің трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топты басқарғаны анықталған. Ол Telegram мессенджеріндегі Kaef Mafia интернет-дүкені арқылы есірткі құралдары мен психотроптық заттарды байланыссыз тәсілмен жүйелі түрде сатуды ұйымдастырған.

Қылмыстық әрекет нәтижесінде банктік шоттар арқылы 2,8 млрд теңгеден астам қаржы өткізілген. Кейін бұл қаражат Қазақстаннан сыртқа шығарылғанымен, қабылданған шаралардың нәтижесінде мемлекет кірісіне тәркіленген.

Сондай-ақ жедел іс-шаралар барысында аталған қылмыстық топ мүшелерінен 1,2 келі есірткі және психотроптық заттар тәркіленген.

Қылмыс жасалғаннан кейін топтың бірқатар мүшелері сотталған. Ал ұйымдастырушы құқық қорғау органдарынан жасырынып, халықаралық іздеуге жарияланған.

Бас прокуратураның мәліметінше, ол 2025 жылдың желтоқсан айында Польша аумағында ұсталып, Қазақстан тарапының сұрауы бойынша елге экстрадицияланған.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Оған тағылған айыптар дәлелденген жағдайда 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы қарастырылған.

Айта кетейік, бұған дейін Түркиядан Қазақстанға бірнеше алаяқтық дерегі бойынша халықаралық іздеуде жүрген ер адам экстрадицияланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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