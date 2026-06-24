#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Маңғыстауда заңсыз есірткі айналымына қатысты күдіктілер ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 13:06 Фото: Zakon.kz
Маңғыстауда заңсыз есірткі айналымына қатысы бар күдіктілер ұсталып, 20 келіге жуық марихуана тәркіленді.

"Қарасора" және "Дәрмек" республикалық жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері облыстық прокуратураның үйлестіруімен және Маңғыстау облысы бойынша ҰҚК департаментінің 5-басқармасымен бірлесіп заңсыз есірткі айналымына қарсы бағытталған кешенді жедел-іздестіру шараларын жүргізді.

Нәтижесінде Ақтау қаласындағы базарлардың бірінің аумағында аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз сақтады деген күдікті ұсталды. Тергеу әрекеттері барысында күдікті пайдаланған қойма ішінен өсімдік тектес есірткі заттары анықталып, тәркіленді.

Сонымен қатар оның тұрғылықты мекенжайын тінту кезінде қосымша есірткі заттары мен оларды пайдалануға арналған арнайы құралдар табылды. Одан әрі жүргізілген жедел іс-шаралар барысында аталған дерекке қатысы бар тағы бір азамат анықталып, ұсталды. Сот-сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген заттың марихуана екені анықталды.

Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы шамамен 20 келіні құрап, аса ірі мөлшерге жататыны белгілі болды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Негізгі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Қазіргі уақытта қылмыстың барлық мән-жайын және есірткі жеткізу арналарының ықтимал жолдарын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
13:46, 17 ақпан 2026
Елордада ірі көлемдегі есірткі тәркіленді: гашиш пен мефедрон сақтаған күдіктілер ұсталды
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
13:14, 08 қаңтар 2026
Алматыда есірткі тасымалдаған шетелдік ұсталды
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
09:32, 03 қараша 2023
Ақтауда есірткіні заңсыз сақтаумен, өткізумен айналысқан күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием &quot;Кайрата&quot;
12:57, Бүгін
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием "Кайрата"
Женская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
12:53, Бүгін
Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
&quot;Разница в классе минимум на три головы&quot;: узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
12:23, Бүгін
"Разница в классе минимум на три головы": узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
Абылайхан Жусупов
12:10, Бүгін
"Обыграл тактически": Жусупов о триумфе над узбеком Болтаевым на победном Кубке мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: