Зорлау ісі бойынша сотталған азамат уақытша ұстау изоляторынан қашып кеткен
2026 жылғы 25 маусымда іздеуде жүрген азаматқа қатысты бағдарлама Telegram желісіндегі "Президентке хаттар" арнасында жарияланған болатын. Онда зорлау қылмысы үшін сотталған адамның қамау орнынан қашып кеткені айтылған.
Оқиғаға байланысты Zakon.kz тілшісі Абай облысы полиция департаментінен түсініктеме алды.
Ведомство мәліметінше, аталған азамат 2021 жылы шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасына кесілген.
Алайда 2026 жылдың маусым айында жазаны өтеу тәртібін бірнеше рет бұзғаны үшін сот оның өтелмеген жаза мерзімін нақты бас бостандығынан айыру жазасымен алмастырған.
"Серуендеу кезінде сотталған азамат уақытша ұстау изоляторы аумағынан заңсыз шығып кеткен. Осыдан кейін дереу іздестіру шаралары ұйымдастырылып, оның жүрген жері жедел түрде анықталды", – деп мәлімдеді Абай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта күдікті қайта ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Сондай-ақ аталған оқиғаға байланысты қызметтік тексеру тағайындалғаны хабарланды.
Еске салайық, бұған дейін Алматы полициясы арнайы операция жүргізіп, қала маңында пәтер ұрлығымен айналысқан қылмыстық топты ұстаған болатын.