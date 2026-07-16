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Қоғам

Қаржы пирамидасы ісі бойынша күдікті Грузиядан Қазақстанға экстрадицияланды

Қаржы пирамидасы ісі бойынша күдікті Грузиядан Қазақстанға экстрадицияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 17:13 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанға "World Business Consulting" қаржы пирамидасы ісі бойынша күдікті экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "World Business Consulting" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.

Тергеу амалдарына сай, 2020 жылы күдікті азаматтардың қаражатын жоғары табыс әкелетін инвестициялық бағдарламаларға қатысу сылтауымен тартқан.

Алайда компанияның тиісті лицензиясы болмаған және іс жүзінде инвестициялық қызметпен айналыспаған.

Қаражат қолма-қол түрде қабылданып, бухгалтерлік құжаттармен рәсімделмеген. Заңды қызметтің көрінісін қалыптастыру мақсатында салымшыларға онлайн-платформада жеке кабинеттер ашылып, онда жалған "табыс" көрсеткіштері бейнеленген.

Түскен қаражат қаржы пирамидасына тән қағида бойынша қайта бөлініп отырған, яғни бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардың есебінен жүргізілген.

Жаңа қатысушыларды тарту үшін таныстырылымдар мен үгіт-насихат іс-шаралары ұйымдастырылып, сондай-ақ БАӘ мен Түркияға сапарлар өткізілген.

Уақтылы қабылданған шаралардың нәтижесінде заңсыз схема бастапқы кезеңінде тоқтатылды.

2024 жылы күдіктіге халықаралық іздеу жарияланып, соттың санкциясымен сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған.

2026 жылғы қаңтарда ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстанға экстрадицияланды.

Сот санкциясымен күдіктінің жер учаскесіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Айта кету керек, жыл басынан бері Агенттік 15 қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.

Жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеу мақсатында ұйымдастырушылардың жалпы құны 662 млн теңгені құрайтын мүлкіне тыйым салынды.

Әлеуметтік желілердегі 25 мыңнан астам қатысушысы бар 22 чаттың жұмысы алдын алу мақсатында бұғатталды.

"Кибернадзор" жүйесі арқылы заңсыз контент белгілері бар 1,1 мың сайт пен аккаунт бұғатталды.

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Айдос Қали
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