Алматының қақ ортасында жер астынан от шықты
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматының Алмалы ауданындағы Гагарин көшесі мен Қабанбай батыр көшесінің қиылысында жер астынан кенеттен жалын шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 24 маусым күні болған. Бұл туралы 2026 жылғы 25 маусымда Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Күннің екінші жартысында Гагарин және Қабанбай батыр көшелерінің қиылысында жер асты коммуникацияларынан өрт шыққаны туралы хабар түсті. Оқиға орнына дереу полиция қызметкерлері, өрт сөндірушілер, апаттық қызмет мамандары мен энергетиктер келді. Тәртіп сақшылары қауіпті аумақты қоршауға алып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Ал өрт сөндірушілер жалынды ауыздықтау жұмыстарына кірісті", – делінген хабарламада.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиғаға жер асты инженерлік желілеріндегі қысқа тұйықталу себеп болуы мүмкін.
Өрт жедел түрде сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Еске салайық, 14 маусым күні Алматының Әуезов ауданында трансформаторлық қосалқы станса өртенген болатын.
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