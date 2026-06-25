Пойызда тәртіп бұзған үш жолаушы жауапқа тартылды
Жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері жолаушылар пойыздарынан 283 құқық бұзушыны түсірді.
Оның ішінде 251 азамат алкогольдік ішімдік ішкені және қоғамдық орындарға масаң күйде келгені үшін, 17 адам ұсақ бұзақылық жасағаны үшін ал қалғандары басқа да әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін пойыздан түсірілді.
Осындай кезекті дерек 23 маусымда тіркелді. Сексеуіл станциясындағы көліктегі полиция бөлімшесінің қызметкерлері пойыз бастығының актісі негізінде Алматы – Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызынан үш құқық бұзушыны түсірді.
Тексеру барысында 38, 34 және 20 жастағы Атырау және Арыс қалаларының тұрғындары алкогольдік масаң күйде болғаны анықталды. Олар өз әрекеттерімен қоғамдық тәртіпті бұзып, өзге жолаушылардың мазасын алған.
Құқық бұзушылар полиция бөлімшесіне жеткізіліп, қоғамдық орындарда масаң күйде жүргені үшін жауапкершілікке тартылды.
Көлік полицейлері жолаушыларға пойыздың қоғамдық орын екенін еске салады. Сондықтан әрбір азамат белгіленген тәртіп қағидаларын сақтап, айналасындағылардың құқықтары мен тыныштығын құрметтеуге тиіс.