Павлодар облысында екі тәулік бойы қамыс арасында қалып қойған зейнеткер аман табылды
Балық аулайтын орындарды қарауға шыққан қария екі тәулікке жуық уақыт бойы қамыс арасында қалып, өздігінен қозғала алмай қалған.
24 маусым күні полицияға ер адамнан қоңырау түсті. Ол 23 маусым күні таңертең скутермен өзен жайылмасына барғанын, жолда аяғын ауыр жарақаттап алғанын және бір жарым тәуліктен астам уақыт бойы орнынан қозғала алмай жатқанын хабарлаған.
Осыдан кейін байланыс үзіліп кеткен. Хабарлама түскен бойда Павлодар аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері мен Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушыларынан арнайы іздестіру топтары құрылды. Олар Байдала ауылынан Заря ауылына дейінгі өзен жайылмасының күрделі әрі батпақты аумағын мұқият тексеруге кірісті.
Іздестіру жұмыстары кең аумақта жүргізілгендіктен, операция айтарлықтай қиындық туғызды. Соған қарамастан, іздеу бір сәтке де тоқтатылмай, тәулік бойы, тіпті түнгі уақытта да жалғасты. Операцияның екінші тәулігінде іздеу тобы жайылмадағы қалың қамыс арасынан жоғалған зейнеткерді тауып алды.
"Жоғалған азаматты аман-есен тапқанымызға ерекше қуаныштымын. Ең бастысы – оның өмірін сақтап қалдық. Ер адам өте ауыр жағдайда болған. Кейін анықталғандай, ол сүрініп құлап, аяғын сындырып алғандықтан қозғала алмай, екі тәулік бойы тамақсыз, сусыз әрі жылусыз жатқан. Бірлескен еңбектің арқасында оны отбасына аман қайтаруға мүмкіндік туды, – деді Павлодар аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары Олжас Тілеубергенов.
Полицейлер зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны қауіпсіз жерге эвакуациялады. Кейін зейнеткер Павлодар қаласындағы ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлердің бақылауына алынды. Өзіне келгеннен кейін қария іздестіру-құтқару жұмыстарына қатысқан полиция қызметкерлері мен құтқарушыларға шынайы алғысын білдіріп, олардың жедел әрекетінің арқасында аман қалғанын айтты.
Полиция азаматтарға жақындары белгіленген уақытта үйіне оралмай, байланысқа шықпай қалған жағдайда уақыт жоғалтпай, бірден құқық қорғау органдарына хабарласуға кеңес береді. Себебі мұндай жағдайларда әрбір минут адам өмірін сақтап қалуда шешуші рөл атқарады.