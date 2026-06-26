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Оқиғалар

Тоқаев ақмолалық танымал спортшыларымен әңгімелесті

Тоқаев Burabay Arena спорт сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:02 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Burabay Arena спорт сарайына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев кешендегі үстел теннисі, бассейн, және жаттығу залдарын аралап көрді. Мұнда спорттың алты түрі бойынша үйірмелер жұмыс істейді.

Тоқаев Burabay Arena спорт сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:02

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысына өңірдегі спорт және туризм салаларының даму барысы жөнінде баяндалды.

Тоқаев Burabay Arena спорт сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:02

Сурет: akorda.kz

Сонымен қатар Президент облыстың танымал спортшыларымен әңгімелесті.

Атлеттер отандық спортқа жан-жақты қолдау көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты.

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Айдос Қали
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