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Оқиғалар

Ақтөбе облысында полиция ерекше қорғалатын аумақта заңсыз балық аулаудың жолын кесті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 14:06 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ерекше қорғалатын табиғи аумақта заңсыз балық аулау дерегін анықтады.

Заңсыз әрекет Ырғыз ауылынан 75 шақырым қашықтықта орналасқан, ерекше қорғалатын табиғи аумаққа кіретін Айкөл көлінде тіркелді.

Полиция қызметкерлері заңсыз балық аулап жүрген алты жергілікті тұрғынды ұстады. Оқиға орнын қарау барысында УАЗ, ВАЗ-2107 және УАЗ Патриот автокөліктері, ұзындығы 100 метрден асатын екі балық аулау торы, екі үрлемелі резеңке қайық, сондай-ақ сазан мен шортан тұқымдас балықтар салынған 17 қап тәркіленді.

Тәркіленген автокөліктер аудандық полиция бөлімінің арнайы айып тұрағына қойылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 335-бабы (Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз өндіру) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Қоршаған ортаға келтірілген залал көлемі уәкілетті органның тиісті қорытындысынан кейін белгілі болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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