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Құқық

БҚО тұрғынынан 3,3 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды

Ұсталды, БҚО, Орал, күдікті, ақша бопсалау, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 17:16 Сурет: видеодан алынды
Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бағытындағы жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Орал қаласында бірнеше бопсалау дерегінің жолы кесілді. 9 шілдеде полиция қызметкерлері бұрын сотталған 35 жастағы облыс тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 14 шілдеде ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады. Тергеу барысында күдіктінің қаңтар-шілде айлары аралығында жәбірленушіні қорқытып, одан жалпы сомасы 3,3 млн теңге бопсалағаны анықталды.

Тергеу мәліметіне сәйкес, күдікті жәбірленушімен 2025 жылдың соңында ортақ таныстары арқылы танысқан. Кейін аралас-құралас болған кезде бірнеше рет қарызға ақша алып жүрген.

"Алайда биыл қаңтар айында жәбірленуші қарыз беруден бас тартқаннан кейін күдікті оған қоқан-лоққы көрсетіп, бірнеше ай бойы заңсыз түрде ақша талап еткен. Соның салдарынан жәбірленуші оған жалпы 3,3 млн теңге берген. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Бұдан бөлек, ағымдағы жылдың маусым айында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жүргізген жедел іс-шаралар барысында тағы бір бопсалау фактісі әшкереленді.

Полиция мәліметінше, үш жас азамат күш қолданып, Орал қаласының 18 жастағы тұрғынына тиесілі iPhone 14 ұялы телефонын иемденгені анықталды. Аталған іс бойынша күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Барлығы өз кінәларын мойындады. Тергеу барысында ұрланған телефонның қаладағы дүкендердің біріне сатылғаны анықталып, полиция қызметкерлері оны тәркілеп, қылмыстық іс бойынша заттай дәлелдеме ретінде тіркеді.

"Екі дерек бойынша да Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің "Бопсалау" бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", делінген хабарламада.

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