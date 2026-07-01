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Ақша бопсалаған: ҰҚК Жақсылық Омардың үйіндегі тінтуді көрсетіп, іске қатысты жаңа мәліметтерді жариялады

Ақша бопсалаған: ҰҚК Жақсылық Омардың үйіндегі тінтуді көрсетіп, іске қатысты жаңа мәліметтерді жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 16:48 Сурет: YouTube/knbgovkz
2026 жылғы 1 шілдеде ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің жұмысы туралы деректі фильм жариялады. Онда ШҚО әкімінің бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Омардың үйінде жүргізілген тінту кадрлары көрсетіліп, қылмыстық іске қатысты жаңа мәліметтер айтылды.

Фильмде ҰҚК-нің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметкері тергеу барысында анықталған жайттар туралы баяндады.

Оның айтуынша, 2025 жылдың соңында ҰҚК-нің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің жедел қызметкерлеріне Жақсылық Омардың қарамағындағы қызметкерлер мен ведомстволық ұйымдардан жүйелі түрде ақша бопсалап жүргені туралы жедел ақпарат түскен. Тексеру барысында одан ақша талап етілген адамдардың шеңбері анықталған.

"Ол қызметкерлерге қызметте өсіремін деп уәде берген. Ал егер ақша беруден бас тартса, жұмыстан шығарамын немесе төменгі қызметке түсіремін деп қорқытқан. Бұл адамдардың барлығы Жақсылық Омар Өскемен қаласының әкімі болған кезде оның қарамағында жұмыс істеген", – деді ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің өкілі.

Оның сөзінше, 2026 жылғы 4 ақпанда құқық қорғау органдары ақша беру схемасын әшкерелеу және Жақсылық Омардың ақшаны қалай алғанын құжаттау мақсатында ақшаның бір бөлігін арнайы бақылаумен тапсырған. Кейін Өскемен қаласындағы жеке тұрғын үйінде жүргізілген тінту барысында қомақты көлемде қолма-қол ақша тәркіленген.

"Алғашқы жауап алу кезінде Жақсылық Омар адвокатының қатысуымен өз кінәсін мойындап, түсініктеме берді. Тергеу барысында қосымша бір қылмыстық дерек анықталып, ол да Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Бұл іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабының 3-бөлігі – лауазымды адамның алаяқтық жасауы бойынша тергелді", – деді ҰҚК өкілі.

Сондай-ақ спикер 2026 жылдың сәуір айында сот Жақсылық Омарды кінәлі деп танып, оны 6 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарғанын еске салды.

Айта кетейік, Жақсылық Омарға қатысты ақпарат 2026 жылғы 13 ақпанда әлеуметтік желілерде пайда болған. Сол күні әкімдік бұған қатысты түсініктеме берген. 18 ақпанда ҰҚК бұл шенеунікке қатысты тергеу жүріп жатқанын хабарлаған. 19 наурызда Өскемен қаласында басты сот процесі басталып, оған қандай айып тағылғаны белгілі болды. Жақсылық Омар сотта өз кінәсін толық мойындаған. 3 сәуірде Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты оны қызметтік өкілетін пайдаланып алаяқтық жасағаны және пара алғаны үшін кінәлі деп танып, 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ ол өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылып, Toyota автокөлігі тәркіленді.

Жақсылық Омар 2025 жылдың сәуірінен бастап ШҚО әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Оған дейін 2024 жылдың желтоқсанынан бастап облыс әкімінің кеңесшісі болған. Ал бұған дейін, 2018 жылдың тамызынан 2024 жылдың қарашасына дейін Өскемен қаласының әкімі болған.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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