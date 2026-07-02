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Оқиғалар

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:27 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 2026 жылғы 2 шілдеге қараған түні салынып жатқан BRT желісінде жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипедтің қатысуымен адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан 2004 жылғы жас жігіт оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, апат Өтеген батыр мен Емцов көшелерінің арасындағы салынып жатқан жол учаскесінде болған.

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Оқиға куәгерлерінің сөзінше, электрлі велосипед жүргізушісі апаттан ауыр жарақат алып, жедел медициналық көмек бригадасы келгенге дейін оқиға орнында қайтыс болған. Соқтығыс салдарынан электрлі велосипед жедел жәрдем көлігінің астына кіріп кеткен.

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі өзі Райымбек даңғылымен шығыс бағытта арнайы жарық шамдарын (маяк) қосып келе жатқанын айтты. Оның сөзінше, электрлі велосипед жүргізушісі бастапқыда жолақтың ортасымен қозғалып келе жатқан, кейін кенеттен қарсы бағытқа қарай бұрылған.

Жүргізушінің айтуынша, ол соқтығысты болдырмауға тырысып, рөлді жолдың ортасындағы бөлгіш аллеяға қарай бұрып, көлікті тоқтатқан. Алайда дәл сол сәтте соқтығыс болған.

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлер мен оқиғаға қатысушылар аталған жол бөлігіндегі қозғалыстың дұрыс ұйымдастырылмағанына да назар аударды. Олардың айтуынша, бұл жер қазіргі уақытта құрылыс жүргізіліп жатқан аумақ болып саналады.

Алматыда жедел жәрдем көлігі мен электрлі велосипед соқтығысып, бір адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:27

Сурет: Zakon.kz

Сондай-ақ бұл учаскеде қажетті жол белгілері орнатылмаған, ал жолдағы ескі таңбалар BRT құрылысы басталғаннан бері жаңартылмаған. Соның салдарынан құрылыс аумағында көлік қозғалысының нақты бағыттарын анықтау қиынға соғып отыр.

Жол-көлік оқиғасының нақты мән-жайы мен қай тараптың кінәлі екені құқық қорғау органдары жүргізіп жатқан тергеу барысында анықталады.

Бұған дейін Алматыда жол апаты болып, адамдар зардап шегіп, жеке үй мен электр бағаны да бүлінгенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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