ТЖМ тікұшағы шалғай ауылдағы науқасты Атырауға шұғыл жеткізді
Сурет: pixabay
Қазақстан ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ экипажы санитариялық авиация дәрігерлерімен бірлесіп науқасты шұғыл эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шұғыл медициналық көмекке мұқтаж 1967 жылы туған ер адам тікұшақпен Құрманғазы ауданының Балқұдық ауылынан Атырау облыстық ауруханасына жеткізілді.
Экипаж бен медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының нәтижесінде науқас мамандандырылған медициналық мекемеге дер кезінде жеткізілді.
ТЖМ авиациясы шалғайдағы елді мекендерден науқастарды жедел жеткізуді қамтамасыз етеді. Мұндай жағдайда әрбір минуттың маңызы зор.
Бұған дейін ТЖМ сел қаупі туындаған кездегі қауіпсіздік ережелерін еске салған болатын.
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