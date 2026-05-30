ТЖМ тікұшағы Қарағандыдағы ауруханаға науқасты шұғыл жеткізді
ҚР ТЖМ-ның экипажы тікұшақ арқылы санитарлық авиация шеңберінде Қарағанды-Қарқаралы-Қарағанды бағыты бойынша рейс орындады. Бортта 1971 жылғы науқас болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, тасымалдаудың барлық кезеңінде науқастың жағдайы медициналық мамандар тарапынан үздіксіз бақылауда болды.
"Ұшқыштар мен дәрігерлердің үйлесімді әрі жедел әрекетінің нәтижесінде ер адам қажетті медициналық мекемеге аман-есен жеткізілді", делінген хабарламада.
"Қазавиақұтқару" тікұшақтары санитарлық авиация бағытында өз міндетін үздіксіз атқарып, шұғыл медициналық көмекті уақтылы көрсетуді жалғастыруда.
