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Оқиғалар

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласында 7 шілдеге қараған түні Сейфуллин даңғылы мен Никитин көшесінің қиылысында, Forum сауда орталығының маңында жеңіл автокөлік пен мотоцикл соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, BYD маркалы автокөлік Сейфуллин даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан.

Қиылысқа жеткен кезде жүргізуші Никитин көшесіне солға бұрылмақ болған. Дәл осы сәтте Сейфуллин даңғылымен оған қарсы бағытта, яғни оңтүстікке қарай Honda маркалы мотоцикл келе жатқан.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Мотоциклде екі адам болған. Олар соқтығысудың алдын ала алмай, мотоцикл жоғары жылдамдықпен автокөлікке барып соғылған.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Соққының қатты болғаны соншалық, мотоцикл жүргізушісі мен жолаушысы ұшып кеткен.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Ал BYD жүргізушісі көлікті бірден тоқтата алмаған. Автокөлік қозғалысын жалғастырып, жол жиегіндегі бордюрге соғылған. Салдарынан көлік жолдан шығып кетуге шақ қалып, жаяу жүргіншілер жолағына және жарнамалық билбордқа соғылудың аз-ақ алдында тоқтаған.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Жол-көлік оқиғасы салдарынан мотоциклдегі екі адам да түрлі дене жарақатын алды.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Мотоцикл жүргізушісінің жағдайы өте ауыр екені хабарланды. Ол жолаушысымен бірге оқиға орнынан ауруханаға жеткізілді.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Ал жеңіл автокөлік жүргізушісі зардап шеккен жоқ.

Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 10:06

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Алматыда 19 жастағы қыздың үстіне ағаш құлап, комаға түскенін жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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