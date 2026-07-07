Алматыда түн ортасында ауыр жол апаты болды: мотоцикл мінген екі адам зардап шекті
Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, BYD маркалы автокөлік Сейфуллин даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан.
Қиылысқа жеткен кезде жүргізуші Никитин көшесіне солға бұрылмақ болған. Дәл осы сәтте Сейфуллин даңғылымен оған қарсы бағытта, яғни оңтүстікке қарай Honda маркалы мотоцикл келе жатқан.
Мотоциклде екі адам болған. Олар соқтығысудың алдын ала алмай, мотоцикл жоғары жылдамдықпен автокөлікке барып соғылған.
Соққының қатты болғаны соншалық, мотоцикл жүргізушісі мен жолаушысы ұшып кеткен.
Ал BYD жүргізушісі көлікті бірден тоқтата алмаған. Автокөлік қозғалысын жалғастырып, жол жиегіндегі бордюрге соғылған. Салдарынан көлік жолдан шығып кетуге шақ қалып, жаяу жүргіншілер жолағына және жарнамалық билбордқа соғылудың аз-ақ алдында тоқтаған.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан мотоциклдегі екі адам да түрлі дене жарақатын алды.
Мотоцикл жүргізушісінің жағдайы өте ауыр екені хабарланды. Ол жолаушысымен бірге оқиға орнынан ауруханаға жеткізілді.
Ал жеңіл автокөлік жүргізушісі зардап шеккен жоқ.
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