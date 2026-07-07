Шымкентте көпқабатты тұрғын үйде өрт болып, төрт адам эвакуацияланды
Сурет: Zakon.kz
Шымкентте көпқабатты тұрғын үйдің баспалдақ алаңында тұрған балалар арбасы өртеніп, төрт адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгін, 2026 жылы 7 шілдеде Шымкент қаласының Нұрсат-2 ықшам ауданындағы тоғыз қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы баспалдақ алаңында тұрған балалар арбасы өртенді.
"Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетті. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында өрт екі шаршы метр аумақта қысқа уақытта толық сөндірілді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында баспалдақ арқылы төрт адам эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ", делінген хабарламада.
ТЖМ балалар арбаларын, велосипедтерді, жиһазды және басқа да заттарды баспалдақ алаңдары мен эвакуациялау жолдарында қалдырмау керектігін ескертеді. Олар өрттің шығуына себеп болып, төтенше жағдай кезінде тұрғындардың қауіпсіз эвакуациялануына кедергі келтіруі мүмкін.
Бұған дейін балалар арбасын ұрлап кеткен әйелдің әрекеті камераға түсіп қалғанын жазғанбыз.
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