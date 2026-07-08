Астана маңында жүк локомотиві өртенді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Ақмола облысының Аршалы ауданында жүк локомотиві өртенді. Өрт машинистің кабинасынан шыққан, шамамен 15 шаршы метр аумаққа тараған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қызыл жалын Астанадан келген өрт сөндіру пойызының арқасында жедел түрде сөндірілді. Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ, қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ.
Алдын ала нұсқа бойынша, электр сымдарының қысқа тұйықталуы өрттің шығуына түрткі болған.
Құтқарушылар еске салады: Төтенше жағдайлар туындаған кезде 101 немесе 112 телефондарына хабарласу қажет.
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