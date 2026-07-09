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Оқиғалар

Үш жол апатын мас күйінде жасаған Данияр Елеусіновке сот қатаң жаза тағайындады

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сотында мас күйінде бірнеше жол-көлік оқиғасын жасаған боксшы Данияр Елеусіновке қатысты әкімшілік іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың баспасөз қызметі 2026 жылғы 9 шілдеде оқиғаның мән-жайын жариялады. Белгілі болғандай, спортшы үш жол-көлік оқиғасына себепкер болған.

Атап айтқанда, ол:

  • жерасты автотұрағы қақпасының тіреуіне соғылған;
  • басқа автокөлікпен соқтығысып, екпіннің әсерінен тағы бір автокөлікке соғылған;
  • кейін Kia Sportage автокөлігімен соқтығысып, соққының әсерінен аталған көлік Toyota Hilux автокөлігіне соғылған.
"Жол-көлік оқиғаларының салдарынан көлік құралдары механикалық зақымданып, материалдық шығын келтірілді. Құқық бұзушының кінәсі медициналық куәландыру қорытындысымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалармен, жол-көлік оқиғаларының схемаларымен, бейнежазбалармен, оқиғаға қатысушылардың түсініктемелерімен және сотта зерттелген өзге де дәлелдемелермен толық расталды. Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, Елеусінов жеңіл дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болған", – деп хабарлады сот.

Елеусіновтің әрекеті Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабының 3-бөлігі бойынша сараланды. Аталған бап алкогольдік масаң күйде көлік құралын басқарып, соның салдарынан көлік құралдарына, жүктерге, жол және өзге де құрылыстарға немесе басқа мүлікке залал келтіргені үшін жауапкершілікті көздейді.

Бұл баптың санкциясына сәйкес, құқық бұзушыға 20 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы қарастырылған.

Сот отырысында боксшы өз кінәсін толық мойындады. Сот қаулысымен Данияр Елеусіновке 20 тәулік мерзімге әкімшілік қамау және 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы тағайындалды.

Қаулы заңды күшіне енген жоқ.

Еске салайық, 9 шілде күні таңертең қазақстандық боксшы, Олимпиада чемпионы және әлем чемпионы Данияр Елеусіновтің Астанада бірнеше жол-көлік оқиғасына түскені туралы ақпарат тараған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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