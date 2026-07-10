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Оқиғалар

Кәмелеттік туған күнін Каспий жағасында тойламақ болған жас жігіт жоғалып кетті

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
18 жас туған күнін достарымен Каспий жағалауында тойламақ болған Азамат Дүйсеханов бірнеше күннен бері табылмай жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысы бойынша ТЖД мәліметіне сүйенсек, Каспий теңізінде іздестіру-құтқару жұмыстары бірнеше күннен бері жалғасуда. 7 шілде күні Азамат Дүйсеханов 18 жас туған күнін Ақтаудан 46 шақырым жердегі теңіз жағасында атап өткен. Алайда жастар 15:00 шамасында туған күн иесінің із-түссіз жоғалғанын аңғарған.

"Іздеу жұмыстарына Төтенше жағдайлар министрлігінің, Әскери-теңіз күштерінің, ҰҚК Шекара қызметінің және өзге де бөлімшелердің күштері жұмылдырылған. Іс-шараларға құтқарушылар, сүңгуірлер, жедел қызметтердің қызметкерлері және басқа да мамандар қатысуда. Жалпы іздеу жұмыстарына 53 адам, 6 техника және 8 ұшқышсыз ұшу аппараты тартылған",- деп мәлімдеді Маңғыстау облысы ТЖД ресми өкілі Ерлан Солтанмұратов.

Бұған дейін былтыр күзде із-түссіз жоғалып кеткен әйелдің мәйіті Алматы облысынан табылғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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