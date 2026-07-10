Маңғыстаудағы түнгі жанжал адам өліміне ұласуға шақ қалды: екі адам ауыр жараланды
Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында қарулы жанжал болып, салдарынан екі ер адам ауыр жарақат алды.
Облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 9 шілдеде Ақшұқыр ауылында оқ жарақатын алған екі жас жігіт ауруханаға жеткізілген.
Аталған факті бойынша адам өлтіруге оқталу, бұзақылық, сондай-ақ суық қаруды заңсыз алып жүру және өткізу баптары бойынша қылмыстық істер қозғалды.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полицейлер оқиғаның мән-жайын алдын ала анықтап, жанжалға қатысқан күдіктілерді ұстады.
"Қазіргі уақытта төрт күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қаза тапқандар жоқ", – деп хабарлады Маңғыстау облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін, 8 шілдеде, Ақтаудағы ойын-сауық орындарының бірінде келушілер арасындағы сөзге келіспеушілік қайғылы жағдайға ұласуға шақ қалған еді. Жанжал барысында ер адамдардың бірі қарсыласының бетіне дабыл беру құрылғысынан оқ атқан болатын.
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