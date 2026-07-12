#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Геосаяси шиеленіс: Астанадан Дубайға ұшып шыққан ұшақ Қазақстанға кері оралды

Ұшақ, Air Astana, Астана, Дубай, геосаяси шиеленіс, Таяу Шығыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 11:24 Сурет: Air Astana
Астанадан Дубайға қатынайтын Air Astana ұшағы 2026 жылғы 12 шілдеде таңертең Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты ұшып шыққан әуежайға оралуға мәжбүр болды. Әуе компания Алматыдан Дубайға қатынайтын тағы бір рейстің тоқтатылғанын нақтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Air Astana Таяу Шығыстағы жағдайдың тағы ушығуына байланысты Дубайға қатынайтын рейстерге қатысты өзгерістер орын алғанын хабарлады.

12 шілдеде сағат 07.10-да ұшып шыққан Астана-Дубай KC205 рейсі межелі жеріне бара алмай, елордамыздың әуе жайына кері оралды.

Сонымен қатар 12 шілдеде сағат 08: 50-де ұшуы жоспарланған Алматы-Дубай КС 897 рейсі тоқтатылды.

Жолаушыларға сатып алу орны бойынша билеттердің құнын толық қайтару ұсынылады. Рейстер кестесіндегі одан арғы өзгерістер туралы кейінірек хабарланады.

Air Astana жағдайды мұқият бақылап, жырақта қалып қалған жолаушыларды алып шығу мәселелерін шешеді. Жолаушылардан рейстердің мәртебесін тексеріп отыру сұралады, себебі межелі әуежайларға ұшу және ұшып келу уақытында өзгерістер болады деп күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Air Astana
16:00, 17 қыркүйек 2023
Алматыдан Ташкентке ұшып шыққан Air Astana ұшағы техникалық ақауға байланысты әуежайға оралды
Ұшақ
17:10, 10 наурыз 2026
Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтатады
Рейс, Орал, Астана, Атырау, қолайсыз ауа райы
16:39, 25 қараша 2023
Алматыдан Оралға ұшып шыққан ұшақ Атырауға қонуға мәжбүр болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легкоатлетка Токсанбаева стала обладательницей &quot;бронзу&quot; молодёжного ЧА в Китае
13:01, Бүгін
Легкоатлетка Токсанбаева стала обладательницей "бронзы" молодёжного ЧА в Китае
Наставник &quot;Каспия&quot; оценил победу над &quot;Ордабасы&quot;
12:48, Бүгін
Шойтымов назвал слагаемые успеха в матче "Каспия" с лидером КПЛ "Ордабасы"
Боксёрши из Казахстана и Узбекистана определили участницу финала ЧА в Джакарте
12:31, Бүгін
Боксёрша из Казахстана Ермек уступила узбечке и стала бронзовой медалисткой ЧА в Джакарте
&quot;Хочу попросить прощения&quot;: Нурдаулетов остался недоволен игрой &quot;Жетысу&quot; с &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
12:16, Бүгін
"Хочу попросить прощения": Нурдаулетов остался недоволен игрой "Жетысу" с "Алтаем" в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: