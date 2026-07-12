Геосаяси шиеленіс: Астанадан Дубайға ұшып шыққан ұшақ Қазақстанға кері оралды
Air Astana Таяу Шығыстағы жағдайдың тағы ушығуына байланысты Дубайға қатынайтын рейстерге қатысты өзгерістер орын алғанын хабарлады.
12 шілдеде сағат 07.10-да ұшып шыққан Астана-Дубай KC205 рейсі межелі жеріне бара алмай, елордамыздың әуе жайына кері оралды.
Сонымен қатар 12 шілдеде сағат 08: 50-де ұшуы жоспарланған Алматы-Дубай КС 897 рейсі тоқтатылды.
Жолаушыларға сатып алу орны бойынша билеттердің құнын толық қайтару ұсынылады. Рейстер кестесіндегі одан арғы өзгерістер туралы кейінірек хабарланады.
Air Astana жағдайды мұқият бақылап, жырақта қалып қалған жолаушыларды алып шығу мәселелерін шешеді. Жолаушылардан рейстердің мәртебесін тексеріп отыру сұралады, себебі межелі әуежайларға ұшу және ұшып келу уақытында өзгерістер болады деп күтіледі.