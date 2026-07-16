#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
469.71
536.17
6.01
Оқиғалар

Қазақстаннан 200 млрд теңгені заңсыз шығарған қылмыстық схема ашылды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысының прокуратурасы бірқатар заңсыз қаржы және контрабандалық схемалардың жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жедел және арнайы іс-шаралар нәтижесінде жалған кәсіпкерлік субъектілері арқылы шамамен 200 млрд теңге көлеміндегі қаржы құралдарын алыс және жақын шетелдерге заңсыз шығару фактісі анықталды.

Сонымен қатар, аймақта заңсыз қаржылық және контрабандалық схемалардың қызметі тоқтатылды.

"Қырғыз Республикасынан контрабандалық жолмен темекі өнімдерін тасымалдап, оларды Түркістан облысы мен еліміздің батыс өңірлерінде өткізумен айналысқан тұлғалардың заңсыз әрекеттері тоқтатылды. Жедел іс-шаралар барысында жалпы құны 103 млн теңгені құрайтын темекі өнімдері тәркіленді",- деп мәлімдеді құзырлы орган.

Сондай-ақ, шекара маңында жүк көліктерінің жүргізушілерінен ақша бопсалаумен айналысқан қылмыстық топтың қызметі әшкереленді.

"Тергеу барысында заңсыз делдалдық қызметтен алынған қаражаттың бір бөлігі мемлекеттік орган лауазымды тұлғаларына пара ретінде берілгені анықталды. Қазіргі уақытта ҚР Қылмыстық кодексінің 366 және 367-баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қылмыстық схемаға қатысы бар 23 тұлға анықталып, олардың 5-еуі күзетпен ұсталуда". Түркістан облысы прокуратурасы

Бұған дейін Ақтөбеде бопсалау және тонаумен айналысқан топтың әрекетіне тосқауыл қойылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура
11:32, Бүгін
Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативі қалай есептеледі
Дәріхана атын жамылған: БҚО-да қылмыстық схема әшкереленді
22:19, 17 сәуір 2026
Дәріхана атын жамылған: БҚО-да қылмыстық схема әшкереленді
Алматы облысында кәсіпкерлерді заңсыз әкімшілік жауапқа тарту тоқтатылды
21:48, 20 қаңтар 2026
Алматы облысында кәсіпкерлерді заңсыз әкімшілік жауапқа тарту тоқтатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Руслан Ахметов
13:12, Бүгін
Лишь один балл решил судьбу финала ЧА между Русланом Ахметовым и узбекским боксёром
Тимур Тайбеков
12:51, Бүгін
Три нокдауна были зафиксированы в бою Тимура Тайбекова с узбеком в финале чемпионата Азии
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура футбольной Премьер-лиги Казахстана
12:41, Бүгін
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура КПЛ
Бибарыс Аширбай
12:24, Бүгін
Бибарыс Аширбай, пританцовывая, разгромом оформил "золото" чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: