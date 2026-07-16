Шымкентте 200 мың теңгеге бәс тіккен екі жас жігіт қала көшелерінде ылаң салды - видео
Құзырлы орган өкілдері желіде Шымкент көшелерінде қауіпті жарыс ұйымдастырған жүргізушілердің бейнежазбасын анықтаған. Видеоға сүйенсек, олар жол қозғалысы кезінде қарсы бағыттағы жолаққа шығып, қауіпті маневрлер жасап, авариялық жағдай туғызып, қозғалыстың басқа қатысушыларының қауіпсіздігіне қатер төндірген.
Тексеру барысында қатысушылардың бірінің көлік құралын жүргізуші куәлігінсіз басқарғаны да анықталды.
Белгілі болғандай, қауіпті әрекетке 200 мың теңгелік бәстесу себеп болған.
"Ұтысқа жетіп, әсерлі бейнежазба түсіруді көздеген жастар қала көшелерін жарыс алаңына айналдырған". Шымкент қаласы ПД баспасөз қызметі
Осылайша, құқық бұзушылар жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар, олардың екеуі ұсақ бұзақылық жасағаны үшін 7 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Бұған дейін Алматыда желіде жұлдызға айналамын деп көпшіліктің көзінше "дипломын жыртып тастаған" түлек қамауға алынғанын жазғанбыз.