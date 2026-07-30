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Оқиғалар

Балқаш жағалауында көлікпен қауіпті әрекет жасаған жүргізуші 10 тәулікке қамалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 15:16 Фото: Zakon.kz
Бұған дейін Ішкі істер министрлігі хабарлағандай, азаматтардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін әрбір дерекке принципиалды түрде құқықтық баға берілетін болады.

Полиция қызметкерлері Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Балқаш көлінің тура жағалауында және судың ішінде адамдар, жас балалар шомылып жүрген кезде Mercedes-Benz автокөлігін жүргізіп, қауіп төндірген 40 жастағы жүргізушіні анықтады.

Ол өз әрекетімен айналасындағылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген. Құқық бұзушы Тараз қаласының тұрғыны Нұрлан Исаев болып шықты. Сот шешімімен ол 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Автокөлік арнайы тұраққа жабылды.

Тағы да ескертеміз: жаппай демалыс орындары – қауіпті ойын-сауықтың орны емес. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кез келген әрекетке қатаң тосқауыл қойылып, кінәлілер заң талаптарына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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