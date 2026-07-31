Жетісуда алкоголь өнімін заңсыз сату деректері анықталды
Жыл басынан бері өңірде алкоголь өнімдерін өткізу талаптарын бұзудың 75-ке жуық дерегі анықталды. Кезекті құқық бұзушылық Алакөл ауданының Ақши ауылындағы дүкендердің бірінде тіркелді.
Тексеру барысында сатушының алкоголь өнімін заңнамада белгіленген уақыттан тыс сатқандығы анықталды.
Аталған дерек бойынша құқық бұзушыға қатысты әкімшілік шара қолданылды. Биыл облыс аумағында алкоголь өнімдерін белгіленген уақыттан тыс сату бойынша 50-ге жуық құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Полицейлер заң талаптарын сақтау – қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды тетігі екенін атап өтеді.
Алкоголь өнімдерінің заң талаптарына сай сатылуын бақылау құқық бұзушылықтардың алдын алуға және өңір тұрғындарының тыныштығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Полиция сауда орындарының иелерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Бұл бағыттағы бақылау және профилактикалық жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады.