Шығыс Қазақстанда "жаңадан келген" сотталушыдан ақша бопсалағандардың жаза мерзімі ұзартылды
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы 2026 жылғы 5 тамызда тергеу мәліметтерін жариялады. Оған сәйкес, 2025 жылғы шілде мен қараша аралығында екі сотталушы мекемеге жаңадан келген жазасын өтеушіні күш қолданамыз деп қорқытып, одан ақша бопсалаған. Олар ақшаға айырбас ретінде оған "қамқорлық" көрсетеміз деп уәде берген.
Тергеу барысында прокурорлар күдіктілердің кінәсін растайтын дәлелдер жинады.
Осыдан кейін қылмыстық іс сотқа жолданды.
2026 жылғы 29 шілдеде ШҚО Глубокое аудандық соты екі сотталушыны да ақша бопсалағаны үшін кінәлі деп танып, оларға қосымша бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін ШҚО-дағы колонияларға жасырын түрде қандай заттарды алып кірмек болғаны хабарланған еді. Табылған заттар тіпті мекеме қызметкерлерін таңғалдырған.