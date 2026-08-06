Үлкен Алматы айналма жолымен жүру ақысы екі есе қымбаттады
Түзетулерге сәйкес, ақылы автомобиль жолымен жүру тарифтері жаңартылды.
Жүріп өткен жолдың қашықтығына қарамастан, бір сағат ішіндегі жол жүру ақысы енді:
- жеңіл автокөліктер үшін – бұрынғы 0,07 АЕК орнына 0,14 АЕК, яғни 2026 жылы 605,5 теңге;
- 16 жолаушы орнына дейінгі автобустар мен жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін – бұрынғы 0,08 АЕК орнына 0,16 АЕК, яғни 692 теңге;
- 32 жолаушы орнына дейінгі автобустар мен жүк көтергіштігі 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін – бұрынғы 0,14 АЕК орнына 0,28 АЕК, яғни 1211 теңге;
- 32-ден астам жолаушы орны бар автобустар мен жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін – бұрынғы 0,16 АЕК орнына 0,32 АЕК, яғни 1384 теңге;
- жүк көтергіштігі 10 тоннадан 15 тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін – бұрынғы 0,2 АЕК орнына 0,4 АЕК, яғни 1730 теңге;
- жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын жүк көліктері, оның ішінде тіркемесі бар көліктер мен ершікті тартқыштар үшін – бұрынғы 0,22 АЕК орнына 0,44 АЕК, яғни 1903 теңге болады.
Айлық және жылдық абонементтердің құны өзгеріссіз қалды.
Тарифтердің өзгеруімен қатар алдын ала немесе кейіннен төлем жасаған кезде 50% жеңілдік беру тетігі енгізіледі.
Алдын ала төлем – ақылы жол учаскесіне кіргенге дейін жеке шотқа немесе автокөліктің мемлекеттік нөмірі бойынша қаражат аудару. Бұл жағдайда жол жүру ақысын белгіленген тарифтен 50% жеңілдікпен төлеуге болады.
Кейіннен төлеу – ақылы жолмен жүргеннен кейін жеті күнтізбелік күн ішінде ақы төлеу. Мұндай жағдайда да тарифке 50% жеңілдік беріледі.
Егер төлем көрсетілген мерзімде жасалмаса, жеті күн өткеннен кейін берешек қалыптасып, жол жүру ақысы жеңілдіксіз, толық көлемде өндіріледі.
Бұйрық 2026 жылғы 16 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.