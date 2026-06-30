Балқаш маңындағы ақылы жолға қатысты өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, бұйрықтың атауы өзгертіліп, енді ол "Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал" республикалық маңызы бар автомобиль жолын ақылы негізде пайдалану туралы бұйрық деп аталады. Яғни жол атауына Қарағанды қаласы қосылды.
Сондай-ақ құжатта Астана – Қарағанды (айналма жолмен) – Алматы I-б санатындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолының Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал учаскесі ақылы негізде пайдаланылатыны нақтыланған.
Жүргізушілер мынадай балама бағыттарды пайдалана алады:
- республикалық маңызы бар Қарағанды – Қарқаралы – Аягөз автожолы;
- облыстық маңызы бар Аягөз – Таңсық – Ақтоғай – Лепсі – Матай – Мұқалы – Үштөбе автожолы;
- республикалық маңызы бар Көктал – Шонжы – Көкпек – Алматы – Күрті – Қонаев автожолы;
- облыстық маңызы бар Күрті – Бақанас – Топар – Қаншеңгел автожолы.
Ақылы жол учаскесі 247 шақырым 700 метрден басталып, 892 шақырым 340 метрге дейін жалғасады. Ақылы жолдың жалпы ұзындығы 645,64 шақырымды құрайды.
Жолдың толық бағыты бойынша жүру ақысы төмендегідей белгіленді:
- жеңіл автомобильдер – кейін төлеу кезінде 0,5413 АЕК (2340 теңге), алдын ала төлеу кезінде 0,4691 АЕК (2028 теңге);
- 16 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 1,3714 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 1,1729 АЕК;
- 32 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 2,7066 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 2,3096 АЕК;
- 32 орыннан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі автопоездар – кейін төлеу кезінде 4,0599 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 3,4464 АЕК;
- жүк көтергіштігі 10–15 тонна аралығындағы жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 5,4493 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 4,6373 АЕК;
- жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын жүк көліктері, оның ішінде тіркемесі бар көліктер мен ершікті тартқыштар – кейін төлеу кезінде 6,7846 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 5,7741 АЕК.
Бұдан бөлек, жеңіл автомобильдерден басқа көлік құралдары үшін жүк көтергіштігіне қарай ай сайынғы абоненттік төлем (2-ден 10 АЕК-ке дейін) және жылдық абонемент қарастырылған.
Жылдық абонемент құны:
- жеңіл автомобильдер үшін – 1 АЕК;
- жүк көліктері үшін – 20-дан 100 АЕК-ке дейін.
2026 жылы 1 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4325 теңге.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 10 шілдеден бастап күшіне енеді.