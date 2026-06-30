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Қоғам

Алматы облысындағы тағы бір жол учаскесі 10 шілдеден бастап ақылы болады

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 09:46 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 маусымда Көлік министрі міндетін атқарушының республикалық маңызы бар Бурылбайтал – Күрті автомобиль жолы учаскесін ақылы негізде пайдалану туралы бұйрығына қол қойылды.

Құжатқа сәйкес, Астана – Қарағанды (айналма жолмен) – Алматы I-б санатындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолының Бурылбайтал – Күрті учаскесі ақылы негізде пайдаланылады.

Жүргізушілер мына балама бағыттармен қатынай алады:

  • облыстық маңызы бар Сұңқар – Қаншеңгел – Топар – Құйған автожолы;
  • Топар – Ақжар автожолы;
  • Қонаев – Бақанас – Қараой автожолы;
  • республикалық маңызы бар Қонаев – Күрті автожолы.

Ақылы жол учаскесі 1041-шақырымнан басталып, 1121-шақырымда аяқталады. Оның жалпы ұзындығы – 80 шақырым.

Автожолдың әр бағытта екі қозғалыс жолағы қарастырылған. Сонымен қатар, ақылы жолмен жүру тарифтері бекітілді.

Жолдың толық бағыты бойынша жол жүру құны:

  • жеңіл автомобильдер үшін – кейін төлеу кезінде 0,0671 АЕК (290 теңге), алдын ала төлеу кезінде 0,0581 АЕК (251 теңге);
  • 16 орынға дейінгі автобустар мен жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 0,1699 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 0,1453 АЕК;
  • 32 орынға дейінгі автобустар мен жүк көтергіштігі 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 0,3354 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 0,2862 АЕК;
  • 32 орыннан асатын автобустар мен жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі автопоездар – кейін төлеу кезінде 0,5031 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 0,4270 АЕК;
  • жүк көтергіштігі 10 тоннадан 15 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 0,6752 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 0,5746 АЕК;
  • жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын жүк көліктері, тіркемесі бар көліктер мен ершікті тартқыштар – кейін төлеу кезінде 0,8407 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 0,7155 АЕК.

Сондай-ақ, жеңіл автокөліктерден басқа көлік түрлері үшін жүк көтергіштігіне қарай ай сайынғы абоненттік төлем 2-ден 10 АЕК-ке дейін, сондай-ақ жылдық абонемент қарастырылған.

Жылдық абонементтің құны:

  • жеңіл автомобильдер үшін – 1 АЕК;
  • жүк көліктері үшін – 20-дан 100 АЕК-ке дейін.

2026 жылы 1 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4325 теңге.

Бұйрық 2026 жылғы 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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