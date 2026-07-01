Талдықорған мен Өскемен арасындағы жол учаскесі ақылы болады
Құжатқа сәйкес, Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – Ресей Федерациясының шекарасы (Сарқанды, Аягөзді айналып өтетін және Мұқыры асуына кіреберісі бар) республикалық маңызы бар I-б және II техникалық санаттағы автомобиль жолының Талдықорған – Өскемен учаскесі ақылы болады.
Балама бағыт ретінде облыстық маңызы бар Талдықорған – Үштөбе – Молалы – Лепсі – Ақтоғай – Таңсық – Аягөз – Қарауыл – Семей және республикалық маңызы бар Семей – Өскемен жолдары ұсынылады.
Ақылы жолдың басталу нүктесі – 287-шақырым, аяқталу нүктесі – 1073-шақырым. Ақылы учаскенің жалпы ұзындығы 772,955 шақырымды құрайды.
Жолдың қозғалыс жолағы екі бағытта 1 және 2 жолақтан тұрады.
Жолдың толық бағыты бойынша жүру ақысы төмендегідей белгіленді:
- жеңіл автокөліктер – кейін төлеу кезінде 118 теңге (0,0272 АЕК), алдын ала төлеу кезінде 101 теңге (0,0235 АЕК);
- 16 орынға дейінгі автобустар және 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 5920 теңге (1,3688 АЕК), алдын ала төлеу кезінде 5035 теңге (1,1643 АЕК);
- 32 орынға дейінгі автобустар және 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 2,7562 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 2,3473 АЕК;
- 32 орыннан асатын автобустар және 10 тоннаға дейінгі автопоездар – кейін төлеу кезінде 4,1241 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 3,5099 АЕК;
- 10 тоннадан 15 тоннаға дейінгі жүк көліктері – кейін төлеу кезінде 5,5142 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 4,6853 АЕК;
- 15 тоннадан асатын жүк көліктері, оның ішінде тіркемелі көліктер мен ершікті тартқыштар – кейін төлеу кезінде 6,8812 АЕК, алдын ала төлеу кезінде 5,8479 АЕК.
Сондай-ақ жеңіл автокөліктерден басқа көлік түрлері үшін жүк көтергіштігіне қарай ай сайынғы абоненттік төлем (2-ден 10 АЕК-ке дейін) және жылдық абонемент қарастырылған.
Жылдық абонементтің құны:
- жеңіл автокөліктер үшін – 1 АЕК;
- жүк көліктері үшін – 20-дан 100 АЕК-ке дейін.
2026 жылы 1 АЕК – 4325 теңге.
Бұйрық 2026 жылғы 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.