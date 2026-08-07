Қарағандыда қызметтік иттің көмегімен жоғалған бойжеткен табылды
Бойжеткен қыз кездесуге шығып, үйіне айтылған уақытта қайтпаған. Жағдайды қиындатқан тағы бір жайт – оның телефоны үйде қалып қойған.
Қызымен байланыса алмаған анасы өз бетінше іздестіргенімен, нәтижеге қол жеткізе алмай, полициядан көмек сұраған. Хабарлама түскен бойда оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері қызметтік іздестіру итімен бірге іздеу жұмыстарына кірісті.
Кинолог төрт аяқты серігіне із кесу тапсырмасын беріп, қызметтік ит бойжеткен жүрген бағытты дәл анықтады. Қызметтік иттің ерекше қабілеті мен полиция қызметкерлерінің үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде көп ұзамай бойжеткеннің жүрген жері анықталды. Ол аман-есен табылып, анасына тапсырылды.
Бұл оқиға қызметтік иттердің адамдарды іздестірудегі тиімділігін және полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби әрекетінің маңызын тағы бір мәрте дәлелдеді.