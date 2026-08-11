Есірткілік масаң күйде болған ер адам үйін кішігірім нарколабораторияға айналдырған
Бұл туралы өңірдегі Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомство дерегінше, Темір ауданының 49 жастағы жергілікті тұрғынның тұрғылықты жеріне тінту жүргізген. Үй ауласынан полицейлер өсіп тұрған қарасорасы бар екі құмыраны анықтап, тәркіледі.
Сонымен қатар монша мен шаруашылық құрылыстарынан өсімдік тектес зат салынған бірнеше түйіншек табылып, тәркіленді. Аталған заттарға тиісті сот сараптамасы тағайындалды.
"Сондай-ақ тінту барысында үйден спорттық револьвер мен арбалет тәркіленді. Оларды сақтау заңдылығы тексерілуде". Ақтөбе облысы Полиция департаменті
Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, ер адам каннабиноидтерді қолданудан туындаған есірткілік масаң күйде болған.
Құрамында есірткі заттары бар, өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
"Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде",- деп мәлімдеді полицейлер.
Бұған дейін Талдықорған маңында құм-қиыршықтас қоспасын заңсыз өндіру фактісі тоқтатылғанын жазғанбыз.