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Оқиғалар

Талдықорған маңында құм-қиыршықтас қоспасын заңсыз өндіру фактісі тоқтатылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысы полиция департаментінің табиғатты қорғау полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау прокуратурасы, Талдықорған қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция ротасы және учаскелік полиция инспекторларымен бірлесіп Балықты өзенінің жағалауында рейдтік іс-шара өткізді.

Рейд барысында полицейлер құм-қиыршықтас қоспасын заңсыз өндіру және тиеу фактісін анықтады. Оқиға орнында табиғи материалды заңсыз тиеуге қолданылған трактор мен екі жүк көлігі анықталды. Трактор арнайы тұраққа қойылды.

Аталған факт бойынша қажетті материалдар жинақталып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарау және тиісті шаралар қабылдау үшін Жетісу облысы бойынша экология департаментіне жолданады.

"Заң және Тәртіп" қағидатын іске асыру аясында Жетісу облысының полициясы мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп табиғи ресурстарды заңсыз пайдаланудың жолын кесу, экологиялық құқық бұзушылықтардың алдын алу және заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмысты жалғастыруда.

Аталған бағыттағы рейдтік және профилактикалық іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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